Arıcılara meteorolojik destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız” dedi.

9 MİLYAR LİRA KATKI



MGM ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine katılan Pakdemirli, şunları söyledi: “8.1 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle de ülkemiz, dünyada ikinci sırada yer almakta. Üretimin yaklaşık yüzde 25’i çam balıdır. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını ülkemiz karşılamaktadır.” Bakan Pakdemirli, balın ülke ekonomine yaklaşık 9 milyar lira katkı sağladığı bilgisini de verdi.

YATIRIMCIYA DAVET



Polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerin gıda takviyesi olarak kullanılmasının yaygınlaştığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: “Balların, Yeni Zelanda’da üretilen ‘manuka balı’ gibi dünyaya, mühürlü kutularla pazarlanması gerek. Bunun için de yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi, bal ve arı ürünleri konusunda yatırım yapmaya davet ediyorum.”