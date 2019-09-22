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  3. Araştırma ortaya çıkardı! Nakitsiz harcamayı en çok Türkler tercih ediyor

Araştırma ortaya çıkardı! Nakitsiz harcamayı en çok Türkler tercih ediyor

Araştırma ortaya çıkardı! Nakitsiz harcamayı en çok Türkler tercih ediyor

ING Grubu, ‘Yeni Teknolojiler Raporu’nu yayımladı. Yaklaşık 15 bin kişiyle internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesim nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken; Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke oldu. Bu  oran ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu. Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık düşerken, nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı ise arttı. 

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