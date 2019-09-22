Araştırma ortaya çıkardı! Nakitsiz harcamayı en çok Türkler tercih ediyor

Araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesim nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken; Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke oldu. Bu oran ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu. Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık düşerken, nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı ise arttı.