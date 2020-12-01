Aralık ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Aralık ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından TÜFE verileri baz alınarak açıklanacak. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği konulardan olan Aralık ayı kira artış oranına göre geçen sene bu zamanlarda kira sözleşmesi yapan vatandaşların kiralarında zam artışı olacak. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakılarak ortaya çıkan rakam azami kira zam oranı olarak belirleniyor. Aralık ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı 3 Aralık 2020 Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

KASIM AYI KİRA ARTIŞI NASILDI?

2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.