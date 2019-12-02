Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı mı? Gözler Aralık ayı kira artış hesaplamasında..

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı mı? sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay enflasyon verilerini açıklıyor. Enflasyon verilerinden TÜFE baz alınarak kira zammı yapılıyor. 2019 yılı başına kadar Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince konut kiraları ÜFE’ye göre artırılıyordu. 2019 yılı ocak ayında TBMM'den geçen torba yasayla değiştirildi. Gözler Aralık ayı kira artış hesaplamasında. Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık 2019 kira artış oranı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019 ayına ait enflasyon rakamlarını 3 Aralık Aalı günü saat 10:10'da açıklayacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE KADAR?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM 2019

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1168,1 lira olacak.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsasözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.