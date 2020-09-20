Aralarında yok yok... Gümrüklerde 2 milyarlık kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı.



Pekcan, "Bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi" dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, uyuşturucu madde yakalamalarında geçen yıla kıyasla dikkat çekici bir artış gözlendiğini belirten Pekcan, geçen yıl ağustos sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucunun yurda girişinin önlendiğini söyledi.

Pekcan, "Ticari eşyada ise geçen yılın 8 ayına göre yüzde 25’lik artışla 1 milyar 257 milyon liralık yakalama değerine ulaşıldı" diye konuştu.