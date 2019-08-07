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  3. Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim yapılacak.

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa  satış fiyatına da yansıyacak. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında indirim, 08/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde  28 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

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