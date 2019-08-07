Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa satış fiyatına da yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında indirim, 08/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 28 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.