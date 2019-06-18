Araç kiralayanlara uyarı: Belgeleri mutlaka saklayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi. Sözleşmedeki detayların önem taşıdığını belirten Şahin, aracın kiralandığı ve teslim edildiği gün ve saatin ayrıntılı şekilde sözleşmeye yazılması gerektiğini ifade etti. Şahin, imzalanan her belgenin saklanması gerektiğini aktardı.

ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ

"Aracı teslim ederken anahtarı verip gidiyoruz. Bunu yapmamalıyız" diyen Şahin, şöyle konuştu: "Biz bir belge imzaladık. Teslim ettiğimizde karşı tarafa da bir belge imzalatıp almak zorundayız. Bize bu konuda çok şikayet geliyor. Bu nedenle bu belgeyi mutlaka saklamalıyız."

Ödemeyi yapınca atmayın

Mahmut Şahin, sözleşmeyle imzalatılan senedin de ödeme yapıldıktan sonra atılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Bir senet imzalamışsak bizim elimizde o senedin ne için imzalandığına dair bir sözleşme olup saklanmalı. Kredi kartıyla ödenmişse belgeler atılmamalı gerekirse bankadan istenmeli.”