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  3. Apple'dan iPhone indirimi! İşte fiyatı düşen modeller

Apple'dan iPhone indirimi! İşte fiyatı düşen modeller

Apple'dan iPhone indirimi! İşte fiyatı düşen modeller

ABD merkezli teknoloji devi Apple Salı günü yeni iPhone modelleri iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. Tanıtım sonrası eski modellerin Türkiye fiyatları düştü. İşte indirime gire modeller...

Yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatları henüz bilinmiyor ancak Apple şimdiden eski iPhone modellerini Türkiye'de indirime soktu. 

Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6 bin 499 TL oldu.

iPhone 8 4 bin 999 TL'den satılmaya başlandı.

iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5 bin 999 TL oldu.

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