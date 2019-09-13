Apple'dan iPhone indirimi! İşte fiyatı düşen modeller

Yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatları henüz bilinmiyor ancak Apple şimdiden eski iPhone modellerini Türkiye'de indirime soktu.

Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6 bin 499 TL oldu.

iPhone 8 4 bin 999 TL'den satılmaya başlandı.

iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5 bin 999 TL oldu.