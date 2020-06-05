Apple mağazaları açıldı mı? Apple Store ne zaman açılıyor?

Koronavirüs döneminde mağazalarını kapatan Apple yeniden açılmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar pazarında önemli bir paya sahip olan şirket, salgın sürecinde satışlarını online olarak gerçekleştiriyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bulunan Apple Zorlu ve Apple Akasya mağazaları 8 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.



APPLE MAĞAZALARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde mağazalarını kapatan Apple yeniden hizmete açılmak için kolları sıvadı. Zorlu Center ve Akasya AVM'deki Apple Store'lar da 8 Haziran Pazartesi günü, tekrardan ziyaretçilere kapılarını açacak. Salgın sebebiyle çalışma saatleri yeniden belirlenen mağazalar şu saatlerde hizmet verecek:

Apple Zorlu Center: 10.00 - 18.00

Apple Akasya: 12.00- 20.00

APPLE STORE İÇERİSİNDE ÖNLEMLER ALINACAK

Apple, müşterilerin ve çalışanların COVID-19 virüsünden korunmaları için AVM'lerde alınan önlemlere ek olarak, Apple Store içerisinde de bir dizi güvenlik prosedürü uygulayacak. Bunlar arasında ateş ölçümü, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi tedbirler yer alıyor. Ayrıca mağazalarda bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi bulunacağı için, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde kapı önlerinde bekleyebileceklerini belirtmekte fayda var.

Apple Store'lardaki öncelik Genius Bar’da servis ve destek vermek olacakken, mağaza içerisindeki insan sayısı da son derece aktif olarak yönetilecek. Ürün satın almak isteyen müşteriler için de adrese gönderim veya mağazadan teslim alma olanaklarıyla online satın alma seçenekleri sunuluyor.