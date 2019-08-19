Antarktika'yı keşfedene devletten 36 ay destek

YELDA GÖKDAĞ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hayata geçirdiği program çerçevesinde; bilim insanlarının 2019 yılı Türkiye-Antarktika seferlerini başlatmak için ‘Kutup Çağrısı’na çıktı. Türkiye’nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke statüsüne geçebilmesi için bilim seferleri düzenleyen bakanlık, yeni bilimsel araştırmaların, projelerin başlatılması için araştırma yapmak üzere Antarktika’ya gitmek isteyen bilim insanlarına destek kararı aldı.

BAŞVURULAR TÜBİTAK'a

Bu çerçevede TÜBİTAK ile bir protokol de imzalayan bakanlık; Antarktika konusunda çalışmaları olan araştırmacılar için maddi destek sağlayacak. Bilim insanları lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlar için TÜBİTAK’a başvuruda bulunabilecek. Bakanlık bu araştırmacılara; değişen miktarlarda, 36 ay süreyle maddi destek sağlayacak. Bilim insanlarının izlenimlerinden faydalanılarak ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin Arktik Konsey’e katılımına yönelik yol haritası oluşturulacak. Türkiye’nin, Antarktika’nın geleceği ve kutupların korunmasında söz sahibi olması amacıyla, Türk bilim insanlarını kutup alanındaki araştırmalara yönlendiren ve bu alanda teknolojik yetkinliğin artırılmasını hedefleyen bakanlık, 2018-2022 yıllarını kapsayan Ulusal Kutup Bilim Programı hazırlamıştı.

Kutuplar konusunda söz sahibi olmak amaçlanıyor

Türkiyle’nin 2018-2022 yıllarını kapsayan Ulusal Kutup Bilim Programı’nın amacını ise şunlar oluşturuyor:

n Türk bilim insanlarını kutup alanındaki araştırmalara yönlendirerek bu konudaki bilimsel ve teknolojik yetkinliğin artırılması.

n Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programların yaygınlaştırılması yoluyla kutup alanındaki insan kaynağı yetkinliğinin artırılması.

n Kutup bölgeleri ile ilgili uluslararası organizasyonlara ülkemizin üyeliklerinin sağlanarak, bu alandaki etkinliğinin artırılması.

n Küresel iklim değişikliği ile ilgili konularda farkındalık yaratılması.