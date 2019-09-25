Antalya ve Muğla'dan Londra'ya büyük göç

Dünya turizminde Thomas Cook depremi sürüyor. 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflası üzerine birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için planlanan tarihi operasyon başladı. Önceki gün başlatılan operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Bu da, İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonu olacak. Thomas Cook’un İngilizler dışındaysa dünya genelinde toplam 600 bin yolcusu olduğu açıklanmıştı.

OPERASYON TAM GAZ

Operasyonun Türkiye ayağı kapsamında da 21 bin Thomas Cook müşterisi için ‘eve dönüş’ sürüyor. Muğla’nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen ilk 12 uçak önceki gece Dalaman Havalimanı’na geldi. Gelen uçaklarla dün sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine geri döndü. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, Thomas Cook yolcularının tatil sonrası ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini söyledi. İlçede dün gün içinde de uçuşlar devam etti. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada da, “Thomas Cook misafirlerinden bugün (dün) itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

YUNANİSTAN’DA 50 BİN KİŞİ

Almanya da bu operasyona dahil olursa o zaman Türkiye’de bulunan 21 bin Thomas Cook yolcusu sayısı 40 bine çıkacak. Buna Nordic ve Rusya da eklendiğinde yolcu sayısı 80 bini bulabilir. Yunanistan’da da 50 binin üzerinde turist mahsur kaldı. Ayrıca Thomas Cook’un iflasının Yunanistan turizmine yaklaşık 500 milyon euro zarara neden olduğu belirtildi.

MARMARİS’E EKİMDE 25 BİN KİŞİ GETİRECEKTİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50’si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekimde Marmaris’e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız” dedi. Oktay, eylül ayını Marmaris’in yüzde 90 dolulukla geçirdiğini, başka alternatiflerle Thomas Cook’un verdiği zararı azaltabileceklerini kaydetti. Oktay, Çin’in çeşitli bölgelerinde temaslarda bulunduklarını, Çin’den Marmaris’e turistlerin gelmesi için altyapılarını onların taleplerine göre hazırlayacaklarını, doğrudan Dalaman’a uçak seferleri düzenlenmesi için de çalışma yaptıklarını kaydetti.

İNGİLİZ BASINI: TÜRKİYE VE İSPANYA YARDIM ÖNERDİ

BBC’de yer alan bir habere göre, Thomas Cook’u iflastan kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinde Türkiye ve İspanya’nın yardım önerdiği, ancak İngiltere hükümetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine şirketin battığı yer alıyor. Guardian’ın görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İspanyol ve Türk hükümetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için yatırım yapmaya istekli davrandığı kaydediliyor. Ancak planın İngiltere’nin anlaşmaya mali garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktüğü vurgulanıyor.

İNGİLTERE’DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İngiltere hükümeti Thomas Cook yönetiminin 178 yıllık tur operatörünün batışındaki rolüne ilişkin soruşturma talimatı verdi. İngiltere’de İş,Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, Tasfiye Hizmetleri’nden şirketin direktörlerinin sorumluluğu ve aldıkları herhangi bir kararın bankalara ya da emeklilik planlarında bir zarara neden olup olmadığının araştırılmasını istedi. Turizm devinin batmasıyla dünya genelinde toplam 20 bin kişi işsiz kalacak.

SLOVENYALI ŞİRKET DE ZORA GİRDİ

Thomas Cook’un ardından Slovenya havayolu şirketi Adria Airways’ten de kötü haber geldi. Şirket, dün ve bugünkü bütün uçuşları askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, sorunun çözümü için potansiyel yatırımcı arandığı belirtildi.