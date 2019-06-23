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Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı

Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı

Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'ya, bu yıl 5,5 ayda 180 ülkeden 4 milyon 943 bin 637 turist geldi.

Geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan, 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın, 2019 yılında yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kente, haziran ayında hava yoluyla bir milyon 643 bin 844 yabancı turist geldi. Bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ise 4 milyon 943 bin 637 olarak gerçekleşti.

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada, Almanya ise ikinci sırada yer aldı.

2018 yılının aynı döneminde 4 milyon 214 bin 617 kişinin ziyaret ettiği kentte, bu yıl sonunda ziyaretçi sayısının 14 milyonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AA

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