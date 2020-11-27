Gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları son durumda kritik seviyede!

Gram altının son dakikada 450 liraya kadar gerilemesiyle vatandaşlar, "Altında düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası'ndan gelen üst üste hamlelerle altın fiyatlarının tepetaklak olması son dönemde büyük kayıp yaşayan vatandaşı iyice tedirgin etti. Ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Gram altının uzun vadeli yükselişi sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” ifadesinde bulundu. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa değer kazancıyla başlamasının ardından an itibarıyla 450 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 731 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 926 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Hem yurt dışında altın fiyatı düştüğü hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için altına yatırım yapanların endişelendiğini aktaran Prof. Dr. Alkin şunları ifade etti:

“Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anlıyorum. Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum”

“YATIRIMCININ B PLANI OLMALI”

Prof. Dr. Alkin, “Daha önce birçok kez para ve sermaye piyasalarında hiçbir şeyin garanti olmadığını, kazancın olduğu yerde riskin de bulunduğuna işaret ettim. ‘Normal şartlarda’ diye başlayan her sözün dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse Merkez Bankası başkanının görevden alınacağını düşünemezdi. Tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerekir.”

“KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE HAREKET ETMEK ZARARLI”

Piyasayı yakından takip etmeyen ve finansal okuryazarlığı zayıf olan yatırımcıların hatalı kararlar alabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Vatandaşlar, yatırım yapmak istediği zaman kulaktan dolma bilgiler ve kestirme cevaplarla hareket ediyor. İnsanların çok endişeli olması da hatalı işlemler yapmalarına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Son yaşananların yatırımcılara ders olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Dünyada hiçbir yatırımcı, fiyatların en dip seviyesinden alıp zirveden satmada başarılı olamamıştır. Bu seviyelere kademeli şekilde alış ve satış yaparak ulaşırlar. Uzmanlara al-sat seviyesi sormak da doğru bir davranış değildir. Uzmanlar ancak ve ancak teknik anlamda destek ve direnç seviyelerini ifade ederler ve yatırımcılara ‘normal şartlarda’ neler olabileceğini anlatır. Aynı şey ons fiyatı için de geçerlidir. Anormal fiyat hareketleri önceden öngörülemez, bu sebeple kısa vadeli al-sat yapanların mutlaka piyasayı aktif şekilde takip etmeleri, sadece dolar lirayı değil, yurt dışında altının ons fiyatının hareketini de izlemeleri büyük önem arz ediyor” dedi.