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Ankara-Bakü uçuşuyla sağlık turizmine katkı

Ankara-Bakü uçuşuyla sağlık turizmine katkı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’dan Bakü’ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde sağlık turizmine de katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.  

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Miray ÇİMEN

Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis’e uçuşların ardından Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan doğrudan Bakü seferleri başladı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, odanın çalışmalarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendiğini belirterek, “Ankara, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olacak. Kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara’nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak” dedi. Baran, iki ülke arasındaki kardeşliğin ticaret rakamlarına da yansımasını istediklerini belirterek, “Ankaralı iş insanları direkt uçuşlara sahip çıkmalı” dedi. 

Bakü’ye haftada 3 gün uçuş 

Ankara’dan Bakü’ye haftada 3 gün uçuş yapılacağını anımsatan Baran şunları kaydetti: “Direkt uçuşlara yeni hatlar eklemeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışacağız. Akyurt’ta yapımı devam eden uluslararası fuar alanımız var. Bittiğinde kongre turizmine de katkı sağlamak istiyoruz.” 

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