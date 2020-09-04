Ankara-Niğde Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Ankara-Niğde Otoyolu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyolun uzunluğu 330 kilometreye sahipken, Ankara ile Niğde arasındaki seyahat süresi de 2 saat 22 dakikaya düşecek.

Bugün yapılacak törende otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesimi hizmete girecek.

Ankara'yı Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

208 OLAY ALGILAMA KAMERASI

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

KONTROL MERKEZİNDE 15 KİŞİLİK EKİP

15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi'nden otoyol 7 gün 24 saat izlenecek. Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak. Merkezdeki operatörlerin devreye girmesiyle de sürücüler, güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak.