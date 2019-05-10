Ankara baskılara boyun eğmiyor! 'Vazgeçmeyiz'

Ankara-Washington hattında bir süredir gerilime sebep olan Rus S-400 hava savunma sistemlerinin temmuz ayında Türkiye’ye teslim edileceği açıklanırken, ABD ile de bir başka savunma sistemi olan Patriot’lara ilişkin görüşmeler sürüyor.

İlk Patriot teklifine olumlu cevap alamayan ABD'nin ikinci teklifi Ankara'da değerlendiriliyor. Önümüzdeki ay ABD'nin Patriot teklifine cevap verilmesi beklenirken teknoloji transferi, süre konusunda taleplerinin karşılanması ve sürecin S-400'lerden bağımsız olarak yürütülmesi hâlinde satın alma işlemi için müzakerelere başlanacağı belirtiliyor. Patriot sistemlerinin teknik değerlendirmesi Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde devam ediyor. Ücret ve teslimat tarihi konusunda ABD tarafının ilk teklife göre daha uygun teklif sunduğu belirtilirken, bazı teknik parçalarda da teknoloji transferi konusunda sıcak bakıldığı ifade ediliyor. Savunma sanayi kaynaklarına göre Ankara, Patriot satın alma noktasında S-400'lerden vazgeçmeyi düşünmüyor. Ankara, Washington'un baskılarına rağmen pozisyonunu korurken “S-400'den vazgeçin Patriot'ları verelim” teklifine “Patriot'u da alırız, S-400'den de vazgeçmeyiz” karşılığını veriyor.

ÇAVUŞOĞLU, POMPEO İLE GÖRÜŞECEK

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, S-400 konusunu yarın ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşeceğni açıkladı.

(Türkiye Gazetesi)