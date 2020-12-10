10 Aralık 2020 Perşembe 00:13 | Son Güncelleme:
Ankara-Akyurt yolu 2021 yılında hizmete açılıyor
Ankara-Akyurt yolunun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içinde tamamlayacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geçen hafta Kars-Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunu açmıştık. Bu cumartesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Akhisar çevre yolunun açılışını yapacağız” dedi. Çin’e giden ilk ihracat blok trenine ilişkin de Karaismailoğlu, “Tren Hazar Denizi ve Kazakistan üzerinden Xi’an şehrine ulaşacak” diye konuştu.