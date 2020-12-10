Ankara-Akyurt yolu 2021 yılında hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geçen hafta Kars-Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunu açmıştık. Bu cumartesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Akhisar çevre yolunun açılışını yapacağız” dedi. Çin’e giden ilk ihracat blok trenine ilişkin de Karaismailoğlu, “Tren Hazar Denizi ve Kazakistan üzerinden Xi’an şehrine ulaşacak” diye konuştu.