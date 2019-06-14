Anadolu'dan yeni Mimar Sinan'lar çıkacak

Özgül ÖZTÜRK

Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu’daki yetenekli çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için 3 yıl önce başlatılan uzaktan eğitim projesi ‘Zeka Gücü’nün kapsamı genişletiliyor. Son 3 yılda 27 ilde 33 okulda yürütülen projesinin son sınıfı Şanlıurfa BİLSEM’de açıldı.

100 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

Anadolu’daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınıflarının teknolojiyle donatıldığı projeyle fizikçi, robot ve matrix ustası El-Cezeri, Türk pilot ve müteşebbis Vecihi Hürkuş, dünyanın en önemli mimarlarından Mimar Sinan gibi yeni beyinlerin Türkiye’den çıkarılması hedefleniyor. Şanlıurfa’daki Zeka Gücü sınıfının açılışında yaptığı konuşmada proje kapsamında bugüne kadar 27 ilde 33 okula ulaştıklarını anlatan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “3 yılda 6000 öğrenciye yüz yüze eğitim verdik. 30 bin öğrenciye ulaştık. Online eğitimlerle ise 687 bin öğrenci 187 bin saat eğitim gördü. 6 yıl sonra 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Anadolu’dan El Cezeri, Mimar Sinan ve Vecihi Hürkuş gibi önemli değerlerin yetiştiğini hatırlatan Yiş, şunları kaydetti: “Verdiğimiz destekle Türkiye’den yine böyle zekaların çıkmasını hedefliyoruz. Yeni dönemde tüm içeriklere online erişilebilecek. Eğitimlerde Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak.”

MEB yapay zeka bölümleri açacak

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de şu anda BİLSEM okullarında 43 bin öğrencinin eğitim gördüğünü 3 ay sonra bu sayının 70 binlere ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Bilgili, yakında lisans düzeyinde yapay zeka bölümleri açılacağını da açıkladı.

Çocuklara uzayı sevdirecek

Bu yıl itibarıyla belirlenen illerdeki Zeka Gücü Laboratuvarları’na, içeriğinde sıralı LED, 2 adet DC motor, mesafe sensörü, buzzer ve kart bulunan, öğrencilere, tasarımcılara ve geleceğin alfabesi programlamayı öğrenmek isteyen herkese teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama olanağı sunan Turkcell Robotik ve Programlama Kiti dağıtımı yapılıyor. Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısına sahip, yeni nesil Zeka Gücü eğitim platformuyla Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği uygulamayla zengin bir eğitim portalı haline dönüştü.