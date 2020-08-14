Anadolu Kaplanları'nın istihdamı yüzde 4.1 arttı

2019 yılında ‘İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14.2 oranında artarak 137.5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi. Listenin ilk sırasında Panasonic Life Solutions yer alırken, Kervan Gıda ikinci, AKA Otomotiv üçüncü sırada yer alirken listeye Gaziantep’ten 35 firma girdi.

KÂRLAR ARTIYOR



‘Anadolu Kaplanı’ olarak tabir edilen KOBİ ağırlıklı listedeki firmaların toplam istihdamını yüzde 4.1 artırması dikkat çekerken kârlılık da dikkat çekti. 2019 yılında İSO İkinci 500 içerisinde kâr eden kuruluş sayısı önemli ölçüde artarak 393’ten 430’a yükselirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 107’den 70’e geriledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “KOBİ’lerimiz ihracat, teknoloji ve Ar-Ge’de umut veriyor. İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarını yüzde 142, istihdamını da yüzde 41 artırmasını bir başarı olarak görmeliyiz. İkinci 500’de yer alan şirketlerin ihracatını yüzde 9,4 artırması dikkat çekicidir” dedi.

KOBİ’LER AR-GE’YE YÖNELDİ



2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen İSO İkinci 500 içerisinde daha çok sayıda kuruluşun Ar-Ge faaliyetlerine yöneldiği görüldü. 2017 yılında 188 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı, 2018’de belirgin bir artışla 218’e çıkmıştı. Bu rakam 2019 yılında 231’e ulaştı.

‘İKİNCİ 500 BÜYÜK’TE İLK 10

