Ana gündemimiz ekonomi olmalı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu, yaptığı bir açıklamayla 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ülkeye ve İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

İŞ DÜNYASI DEVREDE

Konfederasyon olarak bundan sonra verilen vaatlerin hayata geçmesini takip edeceklerinin belirtildiği açıklamada, “Destek ve katkı gerektiren konularda da iş dünyası olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “2023 yılına kadar geçen sürede geçici tedbirler ile değil kalıcı reformlarla zamanı verimli ve etkin kullanabiliriz.

KALICI ADIMLAR ATILMALI

Vakit kaybetmeden ana gündemimiz olan yapısal ve ekonomik reformlara odaklanmalıyız. Risklerimizi fırsata çevirecek en büyük teşvik; ekonomimizi ve demokrasimizi güçlendirecek adımlardır. 24 Haziran sabahından başlayarak demokratik ve ekonomik reformlar ana gündemimiz olmalıdır” denildi.

Dört yıl icraata yoğunlaşacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz’daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız" diye konuştu.

Kayda değer sorun olmadan tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar’da kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alındığını söyledi. Dönmez, “Kayda değer bir sorunumuz olmadı. Birkaç okulda elektrik kesintisi oldu ama kısa süre içerisinde halledildi” açıklaması yaptı.