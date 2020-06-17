Amerika da Türk penceresinden bakacak

1995 yılında başlanan PVC profil üretimiyle her geçen gün katlanarak büyüyen Karpen, tam otomasyon tekniğiyle ürettiği 3 markası, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin en önemli PVC profil üreticileri arasında yer alıyor. 20 adet exruder PVC profil hattıyla yılda 15 bin ton PVC profil üreten firma Türkiye’de 10 bölge deposu, 600 bayi ağı, dünyada ise başta Ortadoğu olmak üzere toplam 15 ülkede 150 bayisi bulunuyor.

15 ÜLKEDE 200 BAYİSİ VAR



Karpen’in Gaziantep’te bir ilki başlattığını, 2011 yılının ilk yarısında Kar Alüminyum markasıyla alüminyum profil üretim tesisini kurduğunu belirten Karpen Yönetim Kurulu Başkanı Halil Cankar, “10 bin metresi kapalı, 15 bin metresi açık alanda kurulan Kar Alüminyum extürasyon profil üretim tesisinde, yıllık 10 bin ton alüminyum üretiyor” değerlendirmesinde bulundu. Cankar, “PVC olarak üretimimizin yüzde 60’ı ihracat, yüzde 40’ı iç pazar. Alüminyumda da ihracatımızı her geçen gün artırıyoruz” ifadelerini kullandı. Halil Cankar, şunları söyledi: “Dünyada ise başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere toplam 15 ülkede 200 bayimiz bulunuyor. Amerika ve Güney Amerika ülkelerine de ihracat yapmayı hedefliyoruz. PVC sektörü her geçen gün ürün kalitesini düşürüp fiyatı ucuzlatma gayreti içerisine giriyor. Biz bunun aksine Ar-Ge birimimizin geliştirdiği 80’lik excellent serisi 6 odacıklı ısı ve ses yalıtımı olarak yüksek performanslı kaliteli bir ürün geliştirdik. Bu ürün sayesinde nihai tüketicinin kaliteli yüksek performanslı bir ürün kullanmalarını hedefliyoruz. Karpen, ‘Evinize Karpen Yakışır’ sloganıyla, özel renk seçenekleriyle ürettiği PVC kapı ve pencereleri evlere sunuyor.”

KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYORUZ



“Karpen isabetli kararları ve yeni yatırımları, kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla her gün daha çok büyüyor” diyen Cankar, “Bu büyüklüğe ve güce inanan Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki bayileriyle, tüketici ve çalışanlarıyla her geçen gün daha da büyüyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ



Halil Cankar, şöyle konuştu: ‘CE’ kalitesi ve güvencesiyle üretim yapan, ‘CE’ eğitimleri vererek bayilerini bilgilendiren Karpen ve Kar Alüminyum’un bayilerinin, tüketicilerinin ve tedarikçilerinin beklentilerini de dikkate alarak bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Karpen, İSO 9001-2000, TSE, CE Kalitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Satış Sonrası Garanti ve Hizmet belgeleriyle Türkiye’nin güven veren markalarından olmaya devam ediyor. İlkelerinden ve değerlerinden asla taviz vermeyen bu büyük aile hep birlikte üretiyor ve Türkiye kazanıyor. Karpen dün olduğu gibi bugün de, yarın da insana, doğaya saygı odaklı bir üretim anlayışıyla sektörde özel bir yer almaya devam edecek.”