'Altınordu FK'ya 'Centilmen sponsor'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Kuruluş hikayesi 1978’e uzanan ve Türkiye’nin ilk erkek moda markalarından biri olan KİP, Altınordu Futbol Kulübü’nün “Centilmenlik Sponsoru” oldu. KİP markasını da bünyesinde barındıran Gürmen Group’un markalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Zeynep Doğan, bizim “centilmenlik” mottomuzla; Altınordu Futbol Kulübü’nün “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” yetiştirme felsefesi iki markayı bu sponsorluk anlaşmasında buluşturdu. Sponsorluk çerçevesinde 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü’nün oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak. Anlaşma çerçevesinde KİP, Altınordu Futbol Kulübü oyuncularına stillerinden kişisel bakıma bir centilmenin yaşam biçimini şekillendiren birçok konuda özel eğitimler de verecek” dedi.

GÖZÜMÜZ Z KUŞAĞINDA

Z kuşağının favori markalarından biri olmayı hedefleyen KİP’te 5 yıl önce başlayan renovasyon süreciyle büyük değişim yaşandığını vurgulayan Doğan, “Bu değişimle birlikte Millennial olarak nitelendirilen 35 yaş altındaki müşterilerin payı 5 yıl önceki yüzde 28 seviyelerinden yüzde 50’nin üzerine çıktı. Şimdi sıra; heyecanın, özgürlüğün, başarının ve yaratıcılığın jenerasyonu olarak da tanımlanan Z kuşağında. Bu kuşak 2035 yılında dünya nüfusunun yüzde 75’ini oluşturacak” diye konuştu.

GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDİYORLAR

Zeynep Doğan amaçlarını şu sözlerle dile getirdi: Altınordu Futbol Kulübü, genç yetenekleri altı yaşından itibaren keşfediyor ve ‘Geleceğin Yıldızları’nı yetiştiriyor. Altınordu ile yaptığımız işbirliği özellikle dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çaba gösteren markalara ilgi duyan Z kuşağının beklentilerini karşılama anlamında çok değerli. KİP markamız ile ilgili Z kuşağında önemli bir sosyal farkındalık sağlayacağımıza inanıyoruz.”

Online’da %60’ın üzerinde büyüdük

KİP’in online mağazacılıkta yılın 9 ayında yüzde 60’ların üzerinde büyüme kaydettiğinin altını çizen Doğan, “Online’ın grup olarak toplam ciromuz içindeki payının bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5’e ulaşmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise bu oranı 5 yıl içinde yüzde 15’e çıkarmak” şeklinde konuştu.