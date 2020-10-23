Altının ateşi düşmüyor: Gram altın 490 liraya dayandı

"Gram altın 490 lirayı geçecek mi? Gram altın rekor kıracak mı? Altın fiyatları ne olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın saat 11.34 itibarıyla 489,5 liradan işlem görerek 490 liraya dayanmış durumda. Haftanın son günüyle birlikte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarındaki yeni gelişmeleri...

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.34 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.911 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.