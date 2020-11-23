Altını olanlar için son fırsat! Gram altın düşer mi yükselir mi?

"Gram altın düşer mi yükselir mi? Altın fiyatları ne kadar? Altın güncel fiyatları nedir?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki her gerilemenin aslında yatırımcısına bir alım fırsatı sunduğunu belirterek altının 465 bandından aşağı düşmeyeceğini belirtti. Teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini belirten uzmanlar, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi. İşte 23 Kasım Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.869 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TEŞVİK PAKETLERİNE DİKKAT

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.