Altındaki yeni fiyatlar bizi bekliyor! Altın Piyasaları Uzmanı Memiş'ten son dakika açıklaması!

Altının gram fiyatının 490 liraya dayanmasının ardından altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleriyle ilgili haberler de yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar, Altın yükselecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, altındaki yeni fiyatlar bizi bekliyor. Dolardaki yükseliş devam ederse 497 liranın ikinci bir direnç seviyesi olduğunu belirten Memiş, "Doların tansiyonu düşmüyor. Belirsizlikler artıkça altında 483 lira destek seviyesi, 492 lira da direnç seviyesi olacak" ifadelerine yer verdi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dolar endeksinde gerileme olduğunu belirten Memiş altın fiyatlarıyla ilgili, "Yeni teşvik paketindeki belirsiz açıklamalar ons altında baskı yapıyor. Altında yükselişin devam edebilmesi için yukarı yönünün kırılması gerekiyor. Ancak bu da yeni teşvik paketi ile alakalı. Eğer böyle bir karar çıkarsa ons fiyatı artabilir. Eğer yeni teşvik paketi seçimlerden sonraya kalırsa altının ons fiuyatındaki gerileme 1860 lraya düşebilir. Bu belirsizlik devam ettikçe altın fiyatları cok geniş bant aralığında dalgalı fiyatlarını sürdürecektir. Dolar kurunu ve ABD seçimlerini yakından takip etmek lazım." dedi.

ONS ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

1.911 dolardan işlem gören ons tarafında ise Memiş şu açıklamalarda bulundu:

"Baskı altında bir fiyatlama görüyoruz. Bu belirsiz süreçte kimse al- sat yapmamalı. Yatırımcı elindeki altını korumaya ve muhafaza etmeye devam etmeli. Düşüşleri iyi takip etmeli alım fırsatlarını kaçırmamalı. Alım yönünde tasarruf yapmalı. Altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler masada kalmaya devam ettikçe vatandaşların yastık altındaki çeyrek altınlarını bozdurmaması gereken bir dönemdeyiz ve gram altının 500 lira olacağı dönemleri konuşuyor olacağız buda yaklaşıyor"

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 liradan işlem görüyor.

CUMGURİYET ALTININDA SON DAKİKA!

Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.