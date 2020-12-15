Altında tamam mı devam mı? Altın fiyatları için kritik süreç?

Gram altın 15 Aralık Salı günü son dakika itibarıyla 464 liradan işlem görüyor. Özellikle altını yüksek fiyattan alan küçük ve orta ölçekli yatırımcılar gram altının ne zaman yükselişe geçeceğini bekliyor. Kısa vadede altın fiyatlarında sert bir hareketlilik beklemeyen uzmanlar altının orta ve uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Ancak Almanya gibi bir çok Avrupa ülkesinin yeniden kapanmasıyla birlikte Fed'in 2021 yılına dair vereceği bir takım endişe mesajları altın fiyatlarının yeniden yükseleceğinin işareti olabilir. Peki, Altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün 464 liradan işleme alınıyor. Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 754 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 462 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.039.00 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.498,40 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.515,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 417,36 satış fiyatı ise 433,50 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK MI?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirten analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini vurguluyor. Aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceği düşünülüyor. Aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceği güçlü değerlendirmeler arasında. Bir başka uzmana göre ise, kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Uzmanlar piyasalarda gelen bir durgunluk söz konusu olduğunu ve 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik olabileceğini belirtiyor.

"HER YÜKSELİŞ BİR SATIŞ FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Stratejist Yeliz Karabulut katıldığı canlı yayın programında ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

"KRİTİK NOKTALARDAYIZ"

Altın fiyatları için kritik noktalarda olunduğunu belirten Karabulut, "1847 dolar seviyesinde 20'lik hareketli ortalama, 1866 seviyesinde de 50'lik hareketli ortalama söz konusu. Bu seviyelere geldikçe bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum. Ons altın fiyatlarında 1800 dolar seviyesinin kırılması halinde ise ciddi anlamda bir satış baskısı gelebilir ki 1800 seviyesinde de 200 günlük hareketli ortalama söz konusu" dedi.

"SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"

Özellikle koronavirüs aşısı çalışmaları ve ekonomilerin 2021 yılında en azından açılacağı beklentilerinin altın fiyatları için satın alınacağına dikkat çeken uzman isim, "Ons altın fiyatlarında özellikle 1760'lar seviyesine doğru bir çekilme görmüştük. Daha sonraki harekette teşvik paketlerinin beklentisiyle bir destek bulmuştu ki 1875 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi olmuştu. Burada AB tarafında teşvik paketinin açıklandı. ABD'deki teşvik paketinin de karara bağlanmasıyla beklentinin gerçekleşmesiyle altın fiyatları tarafında bir satış baskısı gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

"AŞAĞIDA 1800, YUKARIDA İSE 1847 VE 1866 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"

Uzman isim altın fiyatlarındaki teknik seviyelere dikkat çekerek, yatırımcıların ons altın fiyatları için özellikle aşağıda 1800 dolar, yukarıda ise 1847 dolar ve 1866 dolar seviyesinin önemle takip etmesi gerektiğini vurguladı.