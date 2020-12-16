Altına yatırımcıları için önemli açıklama! Altın almak için ya da satmak için doğru zaman mı?

Gram altın fiyatları son dakika itibarı ile yukarı yönde bir ivme kazanarak 466 liradan işlem görmeye başladı. Gram altın 466 lira ile 467 lira aralığında sıkışmış durumda. Vatandaşlar özellikle gram altındaki ivmenin ne yöne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon açıklamalarından sonra gün içerisinde altın fiyatlarında sert hareketler görülmeye başladı. Uzmanlar, altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum nedir? Altın almak için ya da satmak için doğru zaman mı? İşte 16 Aralık güncel altın fiyatları....

SON DAKİKA GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün 463 liradan işleme alınıyor. Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 462 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altını an itibarıyla 3.133.00 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın ise 1.515,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün 450 lira seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK MI?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirten analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini vurguluyor. Aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceği düşünülüyor. Aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceği güçlü değerlendirmeler arasında. Bir başka uzmana göre ise, kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Uzmanlar piyasalarda gelen bir durgunluk söz konusu olduğunu ve 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik olabileceğini belirtiyor.

"HER YÜKSELİŞ BİR SATIŞ FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Stratejist Yeliz Karabulut katıldığı canlı yayın programında ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

"KRİTİK NOKTALARDAYIZ"

Altın fiyatları için kritik noktalarda olunduğunu belirten Karabulut, "1847 dolar seviyesinde 20'lik hareketli ortalama, 1866 seviyesinde de 50'lik hareketli ortalama söz konusu. Bu seviyelere geldikçe bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum. Ons altın fiyatlarında 1800 dolar seviyesinin kırılma