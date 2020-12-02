Altın yakın ve orta vadede yükselecek mi? Gram altında son dakika gelişmeleri!

Altın fiyatları neden düştü? Altın yakın ve orta vadede yükselecek mi? sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. Gram altın son dakika itibarı ile yükselişini sürdürerek 460 lira bandına dayandı. Orta ve uzun vadede altının yükselişini sürdüreceğini belirten uzmanlar, gram altın için 450 liranın altındaki geri çekilmeler yeni alım fırsatları yaratabilir çağrısında bulundu. 24 TV günce altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Ekonomist Belgin Maviş, "Altının hem ons fiyatının hep gram altın fiyatında yaşanan yukarı yönlü artışların arkasındaki sebep ne aşı ne de piyasalardaki risk iştahı. Petrol fiyatlarındaki OPEC toplantısının ertelenmesi sonrasındaki sert geri çekilmedir. Bunun dikkate alınması gerek" dedi. İşte 2 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNDE GİTMEYE DEVAM DECEK"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecekctir." dedi.

2 ARALIK GÜNCEL ATIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

455,33 TL

455,20 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Satış fiyatı: 748,10 TL

Alış fiyatı: 739,90 TL