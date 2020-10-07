Altın tırmanmaya devam ediyor: Gram altın 480 liranın üzerinde kalacak mı?

Vatandaşlar, "Gram altındaki yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. 7 Ekim itibarı ile gram altın 780 lira bandına dayanarak 479,5 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından doların güç kazanmasıyla 470 liraya kadar gerliyen gran altın tekrardan yükselişe geçti. Altının on fiyatında da yükseliş başladı. Peki, gram altındaki yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın ne kadar olacak? İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

İç piyasada gram altın 470 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya gerilemesinin ardından yükselişler an itibarı ile başladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından an itibarıyla 479,5 lira seviyesinden işlem görerek 780 lira bandına dayanmış durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1900 doların altına kadar düştü ve şu sıralarda yükselişe geçerek 1.894 dolar seviyesinde bulunuyor.