Altın tepetaklak oldu! Gram altında düşüş sürecek mi?

Gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarında son durum nedir? sorularına arama motorlarında anbean yanıt aranıyor. ABD'de teşfik paketinin imzalanmasıyla tepetaklak olan altın fiyatları küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da tedirgin etti. Peki, Altını olan vatandaş ne yapmalı? Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altında düşüşün başladığını belirtirken altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmadığına dikkat çekti. Piyasalarda virüsün seyrinin yakından izlendiğini belirten ekonomistler, aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. İşte 28 Aralık güncel altın fiyatları...



İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 ALTIN İÇİN SON FIRSAT"

Gümüş, 2021’de 40 $ yukarı yönlü kırdığında herkes “ keşke zamanında ben de alsaydım “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım.

2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı gümüştür.

"NEFESİNİZE YENİLİP LÜTFEN KAPTIRMAYIN"

Rafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarf ettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacağım, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın.

"ALTIN FONLARI ÖNEMLİ"

Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin. Sizin göreviniz dostunuzu uyarmak, tercih onundur.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 448

SATIŞ: 449

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 716

SATIŞ: 734

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 14.33

SATIŞ: 1.468

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.865

SATIŞ: 2.928

ALTIN HABERLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu. Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor."

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