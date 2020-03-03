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  3. Altın ithalatıyla ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın ithalatıyla ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın ithalatıyla ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"inde değişiklik yapıldı.Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.


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