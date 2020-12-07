Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar sürecek? Altını olanlar dikkat!

Gram altın son dakika itibarı ile yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçti. 462 lira bandında işlem gören gram altında ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altını olanlar ya da altın alacaklar, Altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar sürecek? Altındaki düşüş geçici mi kalıcı mı? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? sorularına yanıt arıyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Peki çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar ne kadar? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...

"ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK"

AA'da yer alan haberde yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,30

SATIŞ: 433,54

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,60

SATIŞ: 3.103,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.026,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,90

SATIŞ: 1.519,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,60

SATIŞ: 758,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,58

SATIŞ: 462,67