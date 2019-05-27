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Altın fiyatlarında son durum (24 Mayıs)

Altın fiyatlarında son durum (24 Mayıs)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 250,7 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 251,3 liradan tamamladı.  

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 250,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.285,7 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyir beklendiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yakından takip edileceğini ifade etti. 

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin zayıf olduğunu belirten Memiş, altının ons fiyatında 1.272 doların destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. 

(AA)

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