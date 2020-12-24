Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Gram altın tepetaklak oldu!

Altın fiyatlarında son dakika itibariyle sert düşüş yaşanıyor. Merkez Bankası'nın, politika faizini yüzde 2 artırarak yüzde 17'ye yükselmesi sonrası gram atın tepetaklak olarak 455 liraya kadar geriledi. Analistler, faiz artışı ile ons altın fiyat artışının yavaşlayabileceğini de aktardı. Peki altın fiyatlarındaki sert düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte haberimizin ayrıntıları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, YARIM ALTIN NE KADAR, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Perşembe günü itibarı ile çeyrek altın 758 lira seviyelerinde işlem görürken, yarım altın 1514, Cumhuriyet altını ise 3000 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ALTINDA ALIM FIRSATI ZAMANI

Altın fiyatlarındaki gerileme hem ons fiyatlarındaki geri çekilme hem de dolar kurundaki düşüşten kaynaklandı. Altının ons fiyatı 1869 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte çeyrek altın 761 liradan satıldı. Twitter hesabından piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "291 liradan yıla başlayan altının gram fiyatı bugün 465 lira. Gramında 174 lira kazandırmış. Kurum ve kuruluşların TL’lerini altın olarak biriktirdiğini veya tuttuğunu düşünsek, hayaller gerçek olurdu" ifadelerini kullandı.

Memiş," (Dünkü açıklamasında) Altın gram yüzde 1,50 Altın ons yüzde 1,04 yükselişle başladı." dedi. Altınla ilgili takipçilerine önerilerde bulunan İslam Memiş, "Çöküşler kısa, ralliler uzun sürer. Umudunu kaybeden parasını da kaybeder. Açıkta kalmayan kahvesini yudumlasın ve gelişmeleri takip etsin. Direnç seviyeleri altın ons 1.912 dolar, seviyeleri. Tekrar denenir, tekrar satarlar. Kendine yön belirleyemeyen yatırımcıdan her şey beklenir. Yüzde 50 için her düşüş kademeli alım fırsatıdır. Bu hafta dalgalı seyirde yoluna devam eden bir emtia piyasası göreceğiz. VIX Volatilite Endeksi 8,4 puan yükselerek 30 puana çıktı, endeks 4 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Çünkü yeni virüs dalgası, küresel borsalarda çöküşü getireceğinden, yatırımcılar emtia satarak hazırlık yapıyor. Bu bir çöküş hazırlığıdır! Fırtına başladı, dönüş yok." iddiasında bulundu.

ALTIN 500 LİRAYI BULUR MU?

"Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

"ONS ALTINDA 1900 BANDI ÇOK ÖNEMLİ"

Uzman isim, yüksek likidite, düşük faiz, teşvik ve dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisinin ons altın fiyatları için yeniden yükselişi beraberinde getirerek, fiyatlamaların tekrar 1850 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bu anlamda kısa vadede bakacak olursak, 1896-1900 bandı önemli. Bu seviyeyi kısa vadede geçebilir mi? Ben çok olası görmüyorum ki 1850 seviyesi önemliydi. Bu seviyelerinde üzerinde yeni bir denge oluşuyor ons altın fiyatları için. Bu seviyenin yeni destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir.

"ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADELİ DESTEKLERDEN DÖNDÜ"

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Kısa vade için ise dediğim gibi 1850 dolar seviyesi önemli. Aşı haberleriyle beraber belki bir miktar daha geri çekilme olabilir. Ancak ben ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin altında yılı kapatacağını zannetmiyorum" dedi.