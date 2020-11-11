Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram altın düşecek mi?

Gram altın son dakika itibariyle 489 liradan işlem görürken BDDK'nın yeni normalleşme adımı da piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swaplarda sınırlamaları gevşetmesi sonucu altın fiyatlarında düşüş başladı. Bunu üzerine vatandaşlar, "Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri neler? Gram altın, yarım altın ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı. Bu gelişmelerden sonra çeyrek altın 803 lira, yarım altın da 1607 liraya kadar geriledi. İşte 11 Kasım Çarşamba günü güncel altın fiyatları ve yeni gelişmeler haberimizin ayrıntılarında...

11 KASIM GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMLERİ

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibariyle 489 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, Cumhuriyet altını da 3.225,87 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.876 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BDDK'DAN SWAP HAMLESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

UZMANLARDAN ALTIN UYARISI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısının altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed'in dün yayımlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nda, pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmenin zor olduğu belirtilerek, "Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadesi kullanıldı.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.