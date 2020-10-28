Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 28 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar?

Gram altında yükseliş bugün de devam edecek mi? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Gram altında yükseliş devam ederken saat 9.21 itibarı ile 503,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı aynı seyirde devam ederken koronavirüs etkenleri ve doların 8 liranın üzerine çıkması ile altın fiyatlarındaki çıkışında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında...

28 EKİM ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA!

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.21 itibarıyla 503,5 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.