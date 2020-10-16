Altın fiyatları yükseliş eğiliminde! Gram altında son dakika gelişmeleri...

Dolarla paralel olarak yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 11.15 itibarıyla 487 liradan işlem görüyor. Hafta sonunun gelmesiyle gram altının nasıl bir seyir izleyeceği altın yatırımcıları tarafından merak edilirken altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 800 liradan işlem görüyor. İşte altınla ilgili son dakika gelişmeleri...

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.