Altın fiyatları yeniden kritik seviyede! Gram altın son 8 haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor
Altın fiyatları yeniden kritik seviyede. Son sekiz haftanın en yüksek seviyesinde işlem gören gram altın son dakika itibarı ile 463 liradan işlem görüyor. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı? Uzmanlar, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı. Altın fiyatlarında bu yükselişin devam edeceği belirtiliyor. İşte 5 Ocak altındaki son gelişmeler...
"Altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar yeniden yükselişe geçen son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altının 2021 yılında yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirten uzmanlar, altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.. İşte 5 Ocak altın fiyatlarındaki son durum...
ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…
ATA ALTIN
Alış: 3.075,70
Satış: 3.100,80
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.048,00
Satış: 3.094,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.497,50
Satış: 1.525,00
TAM ALTIN
Alış: 2.937,40
Satış: 2.995,48
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 417,14
Satış: 433,27
ONS ALTIN 1.900 DOLARIN ÜZERİNDE
Zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatları yeni yıla 1.900 doların üzerinde başladı. 2.000 dolara doğru diğer bir yükselişin yaşanması ise an meselesi.
Altın pazartesi gününden beri yüzde 2,16 yükselirken salı günü TSİ 07:52’de yüzde 0,18 düşüş ile ons başına 1939,39 TL civarında seyrediyor.
5 OCAK ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 462,43 TL
Çeyrek altın: 764,00 TL
Altın ONS: 1.938,28 dolar