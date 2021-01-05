Altın fiyatları yeniden kritik seviyede! Gram altın son 8 haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor

"Altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar yeniden yükselişe geçen son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altının 2021 yılında yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirten uzmanlar, altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.. İşte 5 Ocak altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…

ATA ALTIN

Alış: 3.075,70

Satış: 3.100,80

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.048,00

Satış: 3.094,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.497,50

Satış: 1.525,00

TAM ALTIN

Alış: 2.937,40

Satış: 2.995,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 417,14

Satış: 433,27

ONS ALTIN 1.900 DOLARIN ÜZERİNDE

Zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatları yeni yıla 1.900 doların üzerinde başladı. 2.000 dolara doğru diğer bir yükselişin yaşanması ise an meselesi.

Altın pazartesi gününden beri yüzde 2,16 yükselirken salı günü TSİ 07:52’de yüzde 0,18 düşüş ile ons başına 1939,39 TL civarında seyrediyor.

Haberin Özeti

vefiyatlarını yakından takip eden altın yatırımcıları, İngiltere'de ilan edilen üçüncü karantinanın ve ABD'de yaklaşan başkanlık devir tesliminin olası etkilerini gözlemlemeye devam ediyor. Altında dün başlayan yükseliş trendinin, küçük gerilemelerle yükselişini sürdüreceği tahmin ediliyor. Gram altın: 462,43 TL Çeyrek altın: 764,00 TL Altın ONS: 1.938,28 dolar