Altın fiyatları şaşırttı! Gram altın düştü tahmin değişti

513 liraya kadar gerilerken çeyrek altın 845 lira, tam altın ise 3370 liraya kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından başlayan altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Vatandaşlar, Gram altındaki düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri neler? Gram altın ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 3.461 liradan satılıyor. İşte 9 Kasım altın fiyatlarındaki son durum haberimizin ayrıntılarında...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni haftaya dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,7 altında 513,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, Cumhuriyet altını da 3.461 liradan satılıyor.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklamasından sonra dolarda sert düşüş

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı saat 10.00 itibarı ile 1959 dolardan işlem görüyor.

DHA'da yer alan haberde Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında değer kazanma eğiliminin artarak sürdüğüne dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Seçim sonuçları sonrasında oluşan tablonun dolar üzerinde yarattığı baskıya paralel olarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz.

"Ayrıca mali teşvik paketine yönelik beklentilerin canlı kalmaya devam etmesinin de altın lehine olduğunu söylemek mümkün.

"Kaldı ki, korona virüs vaka sayılarının belirgin şekilde artış gösteriyor oluşu da ekonominin destek bulması için mali teşvik paketinin gerekli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

"Dolayısıyla bu beklentiler korunduğu sürece yukarı yönlü eğilimin süreceğini düşünüyoruz.

"Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1,920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1,950 doların üzerinde kalındıkça 1,975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz."

ANALİSTLERDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.