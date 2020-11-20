Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın 454 lira seviyelerinde!

Koronavirüs aşı fiyatlarının açıklanması ile altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Atın fiyatlarındaki son durum nedir? Gram altın ne kadar? Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile yaptığı 300 milyon dozluk koronavirüs aşısı anlaşması altın fiyatlarını da etkiliyeceğini gösteriyor. An itibariyle gram altın 454 liradan işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını ise 3.062,00 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatlarındaki yeni gelişmeler...

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 454 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 745,30

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.476,90

SATIŞ: 1.512,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.062,00

KORONAVİRÜS AŞI FİYATININ BELLİ OLMASI ALTN FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığının açıklanmasının ardından gram altında sert bir düşüş yaşanmıştı. Aynı etkinin bu haber sonrası da görüleceği uzmanlar tarafından bekleniyor.