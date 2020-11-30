Altın fiyatları dibe gidiyor! Gram altında faiz etkisi

Altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altın diyatlarında son durum nedir? sorularına haftanın ilk günüyle beraber yanıt aramaya başladı. Gram altındaki düşüşün sürmesi altınlarını yastık altında tutan küçük ölçekli yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir" açıklaması yeni faiz artırımının yolda olduğu olarak yorumlanması altının haftanın ilk günüyle 445 liraya kadar gerilemesine neden oldu. İşte 30 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın düşüşünü devam ettirerek 445 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 925 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NACİ AĞAL NE DEMİŞTİ?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, "Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak." dedi. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." ifadesinde bulundu.