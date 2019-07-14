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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar" İşte 14 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları güncel olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar anbean yaşanan değişiklikleri merak ediyorlar. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar/TL yüzde 2,02, avro/TL yüzde 2,31 değer kazandı. Altın pazartesi ve cuma arasında geçen süreçte değer kazandı. Haberimiz içerisinden güncel çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatına ulaşabilirsiniz.

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Değerli madenler arasında bulunan altın, bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 azalış kaydederken, altın yükselişe geçti. Külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar yüzde 2,02, avro yüzde 2,31 değer kazandı. 14 Temmuz güncel altın fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Temmuz’da gram altın 258 TL’den alınıyor, 259 TL’den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 416 TL, satış fiyatı 426 TL olarak açıklandı. Yarım altın 832 TL’den alınıyor, 853 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 1665 TL, satış fiyatı 1702 TL oldu.

BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 azalış kaydetti.

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar/TL yüzde 2,02, avro/TL yüzde 2,31 değer kazandı     

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar yüzde 2,02, avro yüzde 2,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.870,63, en düşük 96.270,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,55 azalışla puandan 97.098,34 tamamladı.     

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde  3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu. Geçen hafta 411,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 425,00 liraya çıktı.     

Bu hafta ABD doları yüzde 2,02 değer kazanarak 5,7530 liraya, avro da  yüzde 2,31 artarak 6,4710 liraya yükseldi.      

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise  yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.      

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