Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları!

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın ciddi bir artış gösterdiği günleri geride bırakıyor. Biraz daha dengelenen ve stabil hale gelen altın, yeni evlenecek olan çiftleri de yakından ilgilendiriyor. ABD’nin büyüme verilerinin açıklanmasının ardından harekete geçen altının yükselişi doların değerlenmesine bağlanıyor. Altın fiyatlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (30 NİSAN SALI)

GRAM ALTIN: Alış 245,72- Satış 245,79

ÇEYREK ALTIN: Alış 390,16- Satış 399,03

YARIM ALTIN: Alış 777,89- Satış 798,06

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.616- Satış 1.640

ALTIN ONS: Alış 1.283,48- Satış 1.283,64

ATA ALTIN: Alış 1.609,42- Satış 1.649,81

14 AYAR BİLEZİK GRAM: Alış 139,00- Satış 139,11

18 AYAR BİLEZİK GRAM: Alış 178,01- Satış 178,16

22 AYAR BİLEZİK GRAM: Alış 222,39- Satış 222,58

ALTIN KAZANCINI KORUDU

Altın fiyatları, ABD merkez bankası Fed’in faiz indirimine gitmek için zemin hazırlamaya yönelebileceği sprkülasyonunun güçlendiği bir ortamda, yatırımcıların dikkatlerini bu haftaki Fed toplantısı öncesi karışık gelen ABD 1. çeyrek büyüme verisine çevirmesi ile birlikte, son yedi haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından bu kazancını korudu.

ABD’de Cuma günü açıklanan 1. çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 3.2 arttı. Bu oran Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tümünün tahminlerinden yukarıda çıktı, ancak bu artış stoklar ve dış ticaretteki artıştan kaynaklandı. Bu iki kalem oldukça volatil seyreder ve yakın bir zamanda büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Fed yetkililerinin, 30 Nisan-1 Mayıs toplantısında, faizi sabit tutarken görünüme dikkat çekmesi bekleniyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ DOLARDAKİ ARTIŞ

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatının yükselişini destekleyen en önemli faktörün dolar kurunun değer kazanması olduğunu belirterek, “Avro/dolar paritesinin gerilemesi, dolar endeksinin yükselişi ve belirsizliğin artması gibi nedenler dolar kurunda agresif yükselişlere neden oldu. Bu sebeple altının gram fiyatı bu yıl ikinci kez 246 lira seviyesini test etti. Biz, üçüncü denemesinde yükselişlerin 250 lira seviyesine kadar sürebileceğini tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.