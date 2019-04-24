Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları: Kapalı çarşı altın fiyatları nasıl?

Altın fiyatları dün ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisinin ardından doların değer kazanması ve hisse piyasalarındaki yükselişe paralel olarak değer yitirdi. Dün 1,265.9 dolar ile geçen yılın sonundan bu yana en düşük seviyeyi gören altın bugün yüzde 0.3 ekside 1,268.84 dolardan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Nisan altın fiyatları şu şekildedir:

GRAM ALTIN FİYATI

238,05

238,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI

380,88

389,54

YARIM ALTIN FİYATI

759,39

779,08

TAM ALTIN FİYATI

759,39

779,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.269,32

1.269,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.581,00

1.605,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.523,53

1.553,40

ATA ALTIN FİYATI

1.571,14

1.610,58

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,69

135,80

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,78

173,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,10

217,28

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

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