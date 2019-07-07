Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Temmuz canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları güncellenmeye devam ediyor. Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Haftanın kapanış gününde altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı. 7 Temmuz’da çeyrek altının alış fiyatı 405 lira, satış fiyatı 415 lira oldu. Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı ise 251 lira olarak açıklandı.

7 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının alış fiyatı 405 lira, satış fiyatı 415 lira oldu. Yarım altının alış fiyatı 810 lira iken, satış fiyatı 830 lira olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı 1620 lira iken satış fiyatı 1655 lira oldu. Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı ise 251 lira olarak açıklandı.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar yüzde 2,20, avro yüzde 3,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.500,80, en düşük 98.374,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artışla puandan 95,634,78 tamamladı.