Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ağustos anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları

15 Ağustos anlık ve canlı altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcılar anlık fiyat değişikliklerini yakından takip ediyorlar. Bu fiyat değişimlerini doğru analiz edenler kar sahibi oluyorlar. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetmişti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanmıştı.

15 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 272,81 TL'den alınırken, 272,86 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 843,20 TL'den alınıyor ve 865,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti.

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.177,60, en düşük 97.722,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,28 azalışla 99.405,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2,59 artışla 264,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 kazançla 1.765,00 lira oldu. Geçen hafta 420,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 431,00 liraya çıktı.

Geçtiğimiz hafta ABD doları yüzde 1,47 değer kaybederek 5,4970 liraya, avro ise yüzde 0,63 azalarak 6,1520 liraya geriledi.

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu.