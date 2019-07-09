Altın fiyatları: 9 Temmuz canlı Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son dakika ekonomi haberlerinde altın fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. 9 Temmuz’da gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı ise 255 lira olarak açıklandı. Çeyrek altının alış fiyatı 411 lira, satış fiyatı 421 lira oldu. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi. Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

9 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 411 lira, satış fiyatı 421 lira oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı ve satış fiyatı ise 255 lira olarak açıklandı.

Yarım altının alış fiyatı 822 lira iken, satış fiyatı 842 lira olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı 1644 lira iken satış fiyatı 1679 lira oldu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,4250, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,1545 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar yüzde 0,22 azalışla 1,2491 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,44 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.

8 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00 252,20 259,00 259,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.661,00 1.682,00 1.707,00 1.728,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00 234,00 236,20 240,20

Lira(Tam) Ziynet 1.623,00 1.643,00 1.668,00 1.688,00

Yarım Ziynet 812,00 822,00 834,00 844,00

Çeyrek Ziynet 406,00 411,00 417,00 422,00