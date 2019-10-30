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  3. 30 Ekim 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

30 Ekim 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

30 Ekim 2019 altın fiyatları ne kadar oldu" Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. Hem hediyeleşme aracı hem de en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın anlık olarak takip ediliyor. Pazartesi günü İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira oldu. Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? diye merak ediyorsanız gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, güncel olarak haberimizde..

 

Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Altın ülkemizde önemli yatırım araçlarından biri. Piyasaların gözü bugün FED faiz kararından sonraki altın fiyatlarında. Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor merak ediliyor. Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? diye merak
ediyorsanız gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, güncel olarak haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 30 EKİM 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.836,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

                           PAZARTESİ              ÇARŞAMBA              
                           Alış        Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   278,20      278,40     275,40     275,60     
Cumhuriyet Ata Lira        1.833,00    1.854,00   1.815,00   1.836,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       253,70      257,70     251,00     255,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.792,00    1.812,00   1.774,00   1.794,00   
Yarım Ziynet               896,00      906,00     887,00     897,00     
Çeyrek Ziynet              448,00      453,00     443,00     448,00     

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA NASIL BAŞLAMIŞTI? 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira oldu.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
                           CUMA                  PAZARTESİ              
                           Alış       Satış      Alış        Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   279,50     279,70     278,20      278,40     
Cumhuriyet Ata Lira        1.842,00   1.863,00   1.833,00    1.854,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       255,00     259,00     253,70      257,70     
Lira(Tam) Ziynet           1.800,00   1.820,00   1.792,00    1.812,00   
Yarım Ziynet               900,00     910,00     896,00      906,00     
Çeyrek Ziynet              450,00     455,00     448,00      453,00     
      

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