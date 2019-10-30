30 Ekim 2019 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? sorusu altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Altın ülkemizde önemli yatırım araçlarından biri. Piyasaların gözü bugün FED faiz kararından sonraki altın fiyatlarında. Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor merak ediliyor. Altın fiyatları 30 Ekim 2019 ne kadar? diye merak

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ALTIN FİYATLARI 30 EKİM

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.836,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,20 278,40 275,40 275,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.833,00 1.854,00 1.815,00 1.836,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,70 257,70 251,00 255,00

Lira(Tam) Ziynet 1.792,00 1.812,00 1.774,00 1.794,00

Yarım Ziynet 896,00 906,00 887,00 897,00

Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 443,00 448,00

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,50 279,70 278,20 278,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.842,00 1.863,00 1.833,00 1.854,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 253,70 257,70

Lira(Tam) Ziynet 1.800,00 1.820,00 1.792,00 1.812,00

Yarım Ziynet 900,00 910,00 896,00 906,00

Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 448,00 453,00

