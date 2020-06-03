Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar? 3 Haziran güncel, canlı altın fiyatları

3 Haziran güncel, canlı altın fiyatlarının güne nasıl başladığını kaç TL’den alınıp satıldığı merak konusu oldu. Haftanın 3. Gününde altında yaşanan son durum gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediyor. Düğün sezonun açılmasıyla beraber altına olan ilgi de arttı. Vatandaşlar yoğun olarak Çeyrek ve gram altın ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Dün 380,67 TL’den alınıp, 380,70 TL’den çeyrek altın ise 19,80 TL’den alınıp 629,90 TL’den satıldı. Altın fiyatları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün gram ve çeyrek altında düşüş yaşanıyor. İşte merak edilen gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Haziran gram altın fiyatı alış 371,75 TL olurken satış ise 371,81 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

3 Haziran çeyrek altın fiyatları 605,70 TL’den alınıp 615,70 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Haziran 1.211,50 TL’den alınıp 1.231,40 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.444,70 TL’den alınıp 2.451,50 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.444,17 TL olurken satış fiyatı ise 2.484,45 TL oldu.