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  3. Altın fiyatları: 27 Ekim canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları: 27 Ekim canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları: 27 Ekim canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar"

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 27 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar fiyatların nasıl olduğunu merak ediyorlar. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti. Vatandaşlar 27 Ekim Pazar günü altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyorlar. İşte yanıtı…

Çeyrek altın ve gram altın fiyatı merak edilen konular arasında yerini aldı. Altın fiyatları bugün ne kadar? Rağbet gören yatırım alanlarından biri olan altın bu hafta da yüzleri güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık  bazda ortalama yüzde 1,83 ve külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer  kazanırken, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti. 27 Ekim çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları haberimizde sizlerle.

27 EKİM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 447 TL'den alınıyor, 459 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 279 TL'den alınıyor, 279 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 895 TL'den alınıyor, 918 TL'den satılıyor.

ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer  kazandı, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti     

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık  bazda ortalama yüzde 1,83 ve külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer  kazanırken, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 101.238,80, en düşük 97.131,93 puanı  gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,83 artışla 100.215,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,90 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 değer kazanımıyla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.     

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 5,7660 liraya, avro da yüzde 0,79 azalarak 6,4000 liraya geriledi.     

  Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,94 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile hisse senedi fonları oldu.      

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